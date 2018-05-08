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Kamera şakası!

Otomobil almak için bankadan çektiği parayı bankta unutan ’ya ikinci şok... Bankın karşısındaki MOBESE kamerasının çalışmadığı ortaya çıktı

Kamera şakası!
Öğretmen , geçtiğimiz hafta merkezdeki bir bankın üzerinde otomobil almak için bankadan çektiği parayı unuttu. Geri döndüğünde paranın yerinde yeller esiyordu. Büyük bir üzüntüyle paranın bulunması için polise giden Uslu'nun son umudu da bir şokla bitti. Çantayı alan kişinin tespiti için polis tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Uslu, "Olaydaki tek güvencemiz bankın hemen karşısındaki MOBESE kameralarıydı. Bankın karşısındaki kameralar 180 derece hareket edebiliyor. Ama polis, 'Sistem arızası yaşanmış görüntü alamıyoruz' diyor. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum. Ya o kavşakta insan hayatı ile ilgili bir olay yaşanmış olsaydı ne olacaktı? Bu kameralar bizim güvenliğimiz için kurulmadı mı?" diye tepki gösterdi.
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