Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetin politikalarına karsı 22 ve 26 Mayıs'ta büyük gösteriler düzenlenecegi duyuruldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planı kapsamında gidecegi degisikliklere karsı memurlar, baskent Paris basta olmak üzere ülke genelinde gösteri düzenleyecek. Böylelikle ülkenin en büyük üç sendikası ilk defa sokaga birlikte çıkacak.
Bu arada 1 Mayıs ile alevlenen sokak gösterilerinde çok sayıda magaza ve is yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kisi tarafından taslanarak yakılırken dün Paris yine hareketlendi. Macron'un cumhurbaskanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Paris'te çok büyük bir gösteri düzenlendi. "Macron Partisi" adı verilen gösteri Opera Meydanı'nda baslarken Bastille Meydanı'na kadar genisledi. Bu arada Fransa'da hükümetin reform planına karsı çıkan demiryolu çalısanları, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüsü (LREM) Partisi'nin genel merkez binasını isgal etti.
O ADAMI BOŞA
Fransız göstericiler Macron Partisi ismini verdikleri gösteride Brigitte Macron'a seslenerek "Brigitte sen de bizim yaptığımız yap. O adamı boşa" pankartları açtı.
SIRNAŞIK KOKARCA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy için 'leziz' ifadesini kullandı. Bunun üzerine ülke basını Macron'u çizgi film karakteri kokarca Pepe le Pew'e benzetti. Macron için "Sırnaşık kokarca" denildi.
Bu arada 1 Mayıs ile alevlenen sokak gösterilerinde çok sayıda magaza ve is yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kisi tarafından taslanarak yakılırken dün Paris yine hareketlendi. Macron'un cumhurbaskanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Paris'te çok büyük bir gösteri düzenlendi. "Macron Partisi" adı verilen gösteri Opera Meydanı'nda baslarken Bastille Meydanı'na kadar genisledi. Bu arada Fransa'da hükümetin reform planına karsı çıkan demiryolu çalısanları, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüsü (LREM) Partisi'nin genel merkez binasını isgal etti.
O ADAMI BOŞA
Fransız göstericiler Macron Partisi ismini verdikleri gösteride Brigitte Macron'a seslenerek "Brigitte sen de bizim yaptığımız yap. O adamı boşa" pankartları açtı.
SIRNAŞIK KOKARCA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy için 'leziz' ifadesini kullandı. Bunun üzerine ülke basını Macron'u çizgi film karakteri kokarca Pepe le Pew'e benzetti. Macron için "Sırnaşık kokarca" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.