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bu oyuna gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Özbekistan ve seyahatinden dönüşte soruları cevapladı. Muhalefetin ittifak çabalarını böyle yorumladı:

Milletim bu oyuna gelmez
Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. 24 Haziran, için kırılma noktası olacak.

Muhalefet, Meclis'te de umduğu sonucu alamayacak. kimin ne olduğunu biliyor, bunların oyununa gelmeyecektir.

Biz Cumhur İttifakı olarak yürümeye devam ediyoruz. Açık ara öndeyiz. Milletimizin gerekli desteği vereceğinden eminim.

Batı'daki yayınları önemsemiyoruz. Aleyhte çağrılar yapan ülkelerin tavrı demokratik değil. Seçimlere herkes saygı göstermeli.

S&P'nin kredi notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bu kararlar her zaman siyasidir. sonra geri adım atacaklardır.

Emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.



Erdoğan, ziyaretinin son gününde filminin gerçek kahramanı olan 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

ERGÜN DİLER
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