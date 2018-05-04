Milletim bu oyuna gelmez

Seçim demokratik bir yarıştır, kendine güvenen herkes bu yarışta yer alabilir. 24 Haziran, Türkiye için kırılma noktası olacak.
Muhalefet, Meclis'te de umduğu sonucu alamayacak. Milletim kimin ne olduğunu biliyor, bunların oyununa gelmeyecektir.
Biz Cumhur İttifakı olarak yürümeye devam ediyoruz. Açık ara öndeyiz. Milletimizin gerekli desteği vereceğinden eminim.
Batı'daki yayınları önemsemiyoruz. Aleyhte çağrılar yapan ülkelerin tavrı demokratik değil. Seçimlere herkes saygı göstermeli.
S&P'nin kredi notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bu kararlar her zaman siyasidir. Seçimden sonra geri adım atacaklardır.
Emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.
Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı olan 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.
ERGÜN DİLER
Muhalefet, Meclis'te de umduğu sonucu alamayacak. Milletim kimin ne olduğunu biliyor, bunların oyununa gelmeyecektir.
Biz Cumhur İttifakı olarak yürümeye devam ediyoruz. Açık ara öndeyiz. Milletimizin gerekli desteği vereceğinden eminim.
Batı'daki yayınları önemsemiyoruz. Aleyhte çağrılar yapan ülkelerin tavrı demokratik değil. Seçimlere herkes saygı göstermeli.
S&P'nin kredi notunu düşürme hadisesi yeni değil. Bu kararlar her zaman siyasidir. Seçimden sonra geri adım atacaklardır.
Emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi olarak telakki edilmelidir.
Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin son gününde Ayla filminin gerçek kahramanı olan 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.
ERGÜN DİLER
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