Teksas değil İzmir

İzmir Bornova, adeta Teksas'a döndü. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.
Etiketler: İzmir , İzmir Bornova , Teksas
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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