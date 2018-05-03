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Teksas değil İzmir
İzmir Bornova, adeta 'a döndü. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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