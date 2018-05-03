Sarı Konaklar’da skandal

İstanbul'da Beyaz Türkler'in yaşadığı Etiler, ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu... Milyon dolarlık evlerin bulunduğu Sarı Konaklar'da yaşayan İstanbul Kapalıçarşı'da ve ABD'de halı satış mağazaları bulunan Hakan Evin'in evi soyuldu. Hakan Evin'e ait mağazada 220 bin dolara 7 halı satın alan Ben Affleck, 150 bin euroluk el işçiliği Hereke halısını son anda almaktan vazgeçmişti. İşte o halı çalındı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Evin, "Site Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tezel'le hırsızlık olayını konuştum. O da bana tek bir şüphelinin olduğunu ve onu işten çıkartacağını söyledi. Ancak daha sonra öğreniyorum ki, o kişi işten çıkartılmamış. Bir de hırsızlık şüphelisi olarak tutanak tutulan kişi, daha önce eşyaları geri getirdikten sonra, tekrar işe alınmış. Hüseyin Tezel bey, konuyu bilmesine karşın bir kez bile aramadı. Bu halı, parasal değerinden çok, benim için manevi olarak çok kıymetliydi. Başına bir şey gelmesin diye özel olarak koruyordum. Resmen çocuğum kaybolmuş gibi hissediyorum. Bir metrekarelik halıyı, 2006 yılında aldım. 30 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. Elimden onbinlerce halı geldi, ancak böylesini hiç görmedim" dedi.
Hakan Evin, dünyada benzeri olmayan halı için gören ve yerini bildirene 30 bin lira ödül vereceğini söyledi.
MEVLÜT YÜKSEL
Hakan Evin, dünyada benzeri olmayan halı için gören ve yerini bildirene 30 bin lira ödül vereceğini söyledi.
MEVLÜT YÜKSEL
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