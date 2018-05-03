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’da skandal

Etiler’de, milyon dolarlık dairelerin bulunduğu ’da hırsızlık şoku. Ünlü işadamı ’in sahibi olduğu Oscarlı aktör Ben Affleck’in hayran kaldığı 150 bin euroluk özel el dokuması Hereke sı çalındı

Sarı Konaklar’da skandal
İstanbul'da Beyaz Türkler'in yaşadığı Etiler, ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu... Milyon dolarlık evlerin bulunduğu Sarı Konaklar'da yaşayan Kapalıçarşı'da ve ABD'de satış mağazaları bulunan 'in evi soyuldu. Hakan Evin'e ait mağazada 220 bin dolara 7 halı satın alan Ben Affleck, 150 bin euroluk el işçiliği Hereke halısını son anda almaktan vazgeçmişti. İşte o halı çalındı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Evin, "Site Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tezel'le hırsızlık olayını konuştum. O da bana tek bir şüphelinin olduğunu ve onu işten çıkartacağını söyledi. Ancak daha sonra öğreniyorum ki, o kişi işten çıkartılmamış. Bir de hırsızlık şüphelisi olarak tutanak tutulan kişi, daha önce eşyaları geri getirdikten sonra, tekrar işe alınmış. Hüseyin Tezel bey, konuyu bilmesine karşın bir kez bile aramadı. Bu halı, parasal değerinden çok, benim için manevi olarak çok kıymetliydi. Başına bir şey gelmesin diye özel olarak koruyordum. Resmen çocuğum kaybolmuş gibi hissediyorum. Bir metrekarelik halıyı, 2006 yılında aldım. 30 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. Elimden onbinlerce halı geldi, ancak böylesini hiç görmedim" dedi.


Hakan Evin, dünyada benzeri olmayan halı için gören ve yerini bildirene 30 bin lira ödül vereceğini söyledi.


MEVLÜT YÜKSEL
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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