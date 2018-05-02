;
Yol Durumu
  1. Elebaşı
  2. Erdoğan Güney Kore'de

hülleye hayır

İP’e gönderilen 15 ’li vekil, ortada kaldı. ’na, “Görevimiz bitti,artık bizi geri al ” çağrısı yaptı

Tacettin Bayır hülleye hayır
'HÜLLE' için İP'e verilen 'li ' vekillerin sabrı taştı. Ne Akşener ne de onlara sahip çıktı. Çaresizlik içindeki 15'lilerden , beklentilerini TAKVİM'e anlattı:
36 YIL boyunca CHP'ye oy istedim. Şimdi nasıl meydanlara çık "İP'e oy verin" diyeceğim? Ben gerekli özveride bulundum. Yeter. "Orada kal" derseniz de kimse kusura bakmasın!

Chp'li : Vekillik bizden önce 15'lilerin hakkı. mutlaka aday gösterelim.

İP: Vekiller evlerine dönmek istiyor. Karar CHP'nin.
Etiketler: , , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar