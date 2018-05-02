Tacettin Bayır hülleye hayır

'HÜLLE' için İP'e verilen CHP'li ' vekillerin sabrı taştı. Ne Akşener ne de Kılıçdaroğlu onlara sahip çıktı. Çaresizlik içindeki 15'lilerden Tacettin Bayır, beklentilerini TAKVİM'e anlattı:
36 YIL boyunca CHP'ye oy istedim. Şimdi nasıl meydanlara çıkıp "İP'e oy verin" diyeceğim? Ben gerekli özveride bulundum. Yeter. "Orada kal" derseniz de kimse kusura bakmasın!
Chp'li Musa Çam: Vekillik bizden önce 15'lilerin hakkı. mutlaka aday gösterelim.
İP: Vekiller evlerine dönmek istiyor. Karar CHP'nin.
36 YIL boyunca CHP'ye oy istedim. Şimdi nasıl meydanlara çıkıp "İP'e oy verin" diyeceğim? Ben gerekli özveride bulundum. Yeter. "Orada kal" derseniz de kimse kusura bakmasın!
Chp'li Musa Çam: Vekillik bizden önce 15'lilerin hakkı. mutlaka aday gösterelim.
İP: Vekiller evlerine dönmek istiyor. Karar CHP'nin.
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