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Otobüs krizi

için özel olarak yapılan ultra güvenlikli otobüsün talibi bir Rus çıktı. Ancak , Skripal krizi nedeniyle ’ye tepki gösterdi. Aracı almaktan vazgeçti...

Otobüs krizi
Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 'de zehirlenmesi sonrası ile İngiltere arasında patlak veren krizde yeni bir perde açıldı. İkilinin Salisbury kentinde 4 Mart günü bir bankta baygın halde bulunması sonrasında, İngiltere, Rusya'yı suçlamış ve Rusya'ya uluslararası diplomatik baskı yapılmıştı. Siyasi bir krize dönüşen olayın üzerinden iki ay geçmesine rağmen halen nin nasıl gerçekleştiği netlik kazanamazken, İngiliz yetkililer binlerce asker ve polisle soruşturmayı sürdürdüklerini açıkladı. Skripal krizinde dün farklı gelişme yaşandı. Eski İngiltere Başbakanı için 1980'lerde hazırlanan otobüsü 25 bin pounda (Yaklaşık 150 bin TL) almak istediğini belirten bir Rus zengin, Skripal krizi nedeniyle alışverişten vazgeçtiğini açıkladı. İsmi gizli tutan , İngiltere'nin tutumunu eleştirirken "Bu otobüs çok kıymetli... Ancak ülkemi hedef gösteren İngiltere, küçük de olsa bir bedel ödemeli" açıklaması yaptı. 2015'ten beri satılıkta bulunan araç için İngiliz yetkililer olay karşısında sessiz kaldı.



NÜKLEERE KARŞI DAYANIKLI
1980'le rde terör örgütü IRA'nın olası bir saldırısına karşı Başbakan Margaret Thatcher için özel olarak yapılan otobüs baştan aşağı kurşun geçirmez olarak tasarlandı. 20 tonluk ağırlığıyla normal bir otobüsün üç katı olan aracın maksimum hızı saatte 100 km'ydi. Araç aynı zamanda tüm nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı da dayanıklıydı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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