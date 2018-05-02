Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medyada işçilerle çekilmiş görüntülerden oluşan bir video paylaştı. Albayrak videoya, "Fedakarlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır" notunu ekledi.
BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: Kalkınan Türkiye'nin lokomotif gücü olan işçilerimizin gününü kutluyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Türkiye, uçağından tankına mega yatırımlarına kadar bütün adımlarını, 1 Mayıslarda bu coşkuyu yaşayan emekçilerinin alınterine güvenerek atmaktadır.
BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: Kalkınan Türkiye'nin lokomotif gücü olan işçilerimizin gününü kutluyorum.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Türkiye, uçağından tankına mega yatırımlarına kadar bütün adımlarını, 1 Mayıslarda bu coşkuyu yaşayan emekçilerinin alınterine güvenerek atmaktadır.
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