Ramazanda yapılacak ibadetler neler? Ramazanda okunacak dualar hangileri? Mübarek üç aylardan Ramazan ayının ilk günleri bereketle geçiyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş oruç ibadetini yapıyor. Peki Ramazanda yapılacak ibadetler, okunacak dualar nelerdir? İşte bu soruların yanıtını ve detaylı açıklamaları haberimizden görebilirsiniz.

11 ayın sultanı Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Her sene dua ve ibadetler ile geçirilen bu ayda okunacak dua ve yapılacak ibadetleri sizler için derledik. Camilerin dolup taşacağı ve ellerin semaya yöneleceği bu mübarek ay boyunca milyonlarca kişi ibadetlerini yerine getirecek. Peki Ramazan ayında hangi dualar edilir ve hangi ibadetler yapılır?

RAMAZAN AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

15 Mayıs gecesi milyonlarca kişi Ramazan ayının ilk sahurunu yapacak. Bu ay her yıl olduğu gibi dualar ile geçirilecek.

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

RAMAZANDA HANGİ DUALAR EDİLİR

Ramazan'ın başlangıcı

Ramazan, öncelikle oruç gibi türlü hikmetlerle dolu bir kulluk görevinin yerine getirildiği, her türlü hayır, rahmet ve bereketi kendisinde barındıran bir aydır.



Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.



Ramazan, içerisinde insanlık için, "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini" taşıyan bir aydır.



Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.



Ramazan, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır.



Ramazan; yaz aylarının sonunda ve güz mevsiminin başında yağan ve yerdeki tozları temizleyen yağmur anlamındadır. Bu yağmur, nasıl yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, Ramazan ayı da mü'minleri günahlardan öylece temizler.



Diğer bir anlamı da güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızmasıdır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder.



Her iki mânânın birleştiği nokta; oruçlunun bu ayda günâhlardan arınacak olmasıdır.



Rabbim bu ay hürmetine günahlarımızı affeylesin, rahmeti bol olan yüce Allah bizleri bağışlasın…



RAMAZAN AYINDA YAPILAN İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR

Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur.



Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.



Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.



Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:



"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.



İftara yakın:



"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:



"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.



Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.



İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu



Ramazan ayında, Müslümanlar en başta oruç tutmakla mükelleftir. Ama buluğ çağına erdikten sonra her Müslümana 5 vakit namaz farzdır. Dolayısıyla Ramazan ayında oruç tutmakla mükellef olunduğu gibi, namazla mükellefiyetimiz devam etmektedir.



Ramazan ayı denilince, Müslümanların büyük bir ekseriyeti zekatlarını bu ayda hesaplayıp verdikleri için, zekatlar da bu ayda verilir. Haccın dışında diğer üç tane önemli farz Ramazan ayında yapılmaktadır. Bunun dışında fitre verilir.



Hz. Muhammed'in, Ramazan ayının son 10 gününde mescidin bir köşesine çekilerek, dışarıya çıkmadan yaptığı itikaf bir sünnettir. İmkanı olanlar, müsait olan mescitlerde bu sünneti yerine getirebilirler.



Seher vaktini değerlendirmek, yapılan ibadetlerden biridir. İmsak vakti girmeden önce yapılacak herhangi bir yemek yeme ihtiyacı olmasa bile, bir bardak su içmek ve bunu sahur niyetiyle yapmak önemlidir. Hz. Muhammed; " Sahur yapın sahurda bereket vardır." buyurmuştur. Sahura kalkıldığı zaman teheccüd namazı kılmak, önemli bir ibadettir bu da yapılabilir.



Mukabele, Kuran-ı Kerim'i okuyanları dinlemek ve takip etmektir, aynı şekilde bizim Kuran-ı Kerim okumamız, Ramazan ayında yapılacak ibadetlerin önemlilerinden birisidir.



Ramazan ayında yapılan iftarlarda, sadece kendi yakınlarımızı değil, ihtiyaçları olan insanları da davet edilmelidir. Bu iftar sofralarında yeme içmede ölçülü olunmalıdır, maalesef iftar sofraları zaman zaman israf sofralarına dönüşmektedir. Bunlar Ramazan ayında yapılacak önemli ibadetlerdir.