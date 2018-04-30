Aday sandık!

Çatı İttifakı başına çöken Kılıçdaroğlu, yıkıldı. Zorla 'Hülle'ye gönderdiği 15 vekili geri çağırdı. Kendisi de aday olamadı. Teşkilatı yatıştırmak amacıyla 81 il başkanını Kayseri'de topladı.
Ortaya tahta bir sandık çıkardı. "Adayımız kim olsun" diye anket yaptı. Fakat sonucu açıklamadı. Oyları bir torbaya doldurup ayrıldı. CHP'liler şaştı kaldı: Biz onu aday sanmıştık!
Ortaya tahta bir sandık çıkardı. "Adayımız kim olsun" diye anket yaptı. Fakat sonucu açıklamadı. Oyları bir torbaya doldurup ayrıldı. CHP'liler şaştı kaldı: Biz onu aday sanmıştık!
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