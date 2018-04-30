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Aday sandık!

, adaylığa cesaret edemedi. Teşkilatı ’de toplayıp boş sandıkla anket düzenledi. Sonra da oyları dahi saymadan gitti. ’liler şoka girdi

Aday sandık!
Çatı ı başına çöken Kılıçdaroğlu, yıkıldı. Zorla 'Hülle'ye gönderdiği 15 vekili geri çağırdı. Kendisi de aday olamadı. Teşkilatı yatıştırmak amacıyla 81 il başkanını 'de topladı.



Ortaya tahta bir sandık çıkardı. "Adayımız kim olsun" diye anket yaptı. Fakat sonucu açıklamadı. Oyları bir torbaya doldurup ayrıldı. 'liler şaştı kaldı: Biz onu aday sanmıştık!
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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