Adayın dibi

Erken seçim, CHP'yi hazırlıksız yakaladı. Koskoca anamuhalefet partisi, kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini şaşırdı. Dışarıdan 'Çatı adayı' arayışları başladı.
Bu şaşkınlığa içerleyen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz sahneye çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşüp "Sen olmazsan ben adayım" açıklamasını yaptı. Partilileri rahatlattı!
Bu şaşkınlığa içerleyen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz sahneye çıktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşüp "Sen olmazsan ben adayım" açıklamasını yaptı. Partilileri rahatlattı!
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