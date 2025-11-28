Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarının kullanımı için alınan araçlar Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. (AA) "HEPİMİZ CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞTIK"



Değerli arkadaşlar, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Millet, güvenlik kuvvetlerimize hakkıyla sahip çıkarsa az gayretle büyük mesafe alınır. Çözülmez denilen sorunlar kolayca çözülür. Aşılmaz denilen engeller kolayca aşılır. Yapılmaz denilen işler Allah'ın izniyle kolayca başarılır. Diğer türlü, ne kadar çok gayret sarf edilse edilsin hedeflenen neticeye ulaşılamaz. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar, sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

Yeni araçlar Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi (AA) "DEVLET-MİLLET BAĞINI HER YERDE DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLENDİRDİK"



Değerli arkadaşlar, son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına eyvallah demedik. Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık. Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum: Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Sizler, aynı zamanda ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın, Türkiye Yüzyılı'na doğru emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan, yavaşlamadan, rotasından sapmadan devam etmesi gerekiyor. Bunun için şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade, aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini artırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna, kalpleri ve zihinleri kazanma diyoruz.

Yeni araçlar Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi (AA) "HERKESİN POLİSİ KENDİ VİCDANIDIR"



Peki, vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı, Emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır." Aynı durum Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz için de geçerlidir. Yani, tüm emniyet birimlerimiz, hukuka uyan, kanunlara riayet eden vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İster hırsız, ister katil, ister zehir tüccarı, isterse yan kesici olsun, başkasının canına ve malına kasteden vicdansızların ise tam karşısındadır. "SUÇLULARA KARŞI İSE ZERRE MİSKAL TOLERANS GÖSTERMEYECEKSİNİZ"



Kıymetli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlar, yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak, suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, milletin çoluk çocuğuna musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Şunun altını tekrar çiziyorum: Bizim, suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur.