İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı

Dünya gözünü Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine çevirdi. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Papa bugün İznik'e geçti. O esnada bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu.

Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretine odaklanılan anlarda, bir vatandaşın yüzmek için göle girmesi kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Dünya gözünü Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine çevirdi. Dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Papa bugün 14. Leo Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmak üzere İznik'e geçti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te (Fotoğraf: AA)Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te (Fotoğraf: AA)

İZNİK'TE ALARM
Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

VATANDAŞ GÖLE GİRDİ ORTALIK KARIŞTI
Sahilde kalabalığın arasından bir vatandaşın göle girmesi hareketli saatlere sebep oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle vatandaş geri döndü.

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu (Fotoğraf: İHA)Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu (Fotoğraf: İHA)

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi.
Kardinaller, Papa'nın gelmesine dakikalar kala, bazilikaya geldi.

Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu (Fotoğraf: İHA)Dünyanın gözü kulağı Papa 14. Leo'nun tarihi İznik ziyaretine çevrilmiş durumdayken, bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu (Fotoğraf: İHA)

