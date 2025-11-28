İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Dünya gözünü Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine çevirdi. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Papa bugün İznik'e geçti. O esnada bir vatandaşın göle yüzmek için girmesi hareketli saatlere sebep oldu.
Papa 14. Leo'nun İznik ziyaretine odaklanılan anlarda, bir vatandaşın yüzmek için göle girmesi kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Dünya gözünü Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine çevirdi. Dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Papa bugün 14. Leo Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmak üzere İznik'e geçti.
İZNİK'TE ALARM
Ziyaret öncesinde ilçede hem karada hem de İznik Gölü'nde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
VATANDAŞ GÖLE GİRDİ ORTALIK KARIŞTI
Sahilde kalabalığın arasından bir vatandaşın göle girmesi hareketli saatlere sebep oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle vatandaş geri döndü.
Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştirdi.
Kardinaller, Papa'nın gelmesine dakikalar kala, bazilikaya geldi.