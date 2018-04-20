CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylığını bir türlü açıklayamaması, parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cmuhurbaşkanı adaylığını Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla ilan etti.

ÖZTÜRK YILMAZ ADAY OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday olacağını açıkladı.



BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Musul Başkonsolosu olduğu dönemde Konsolosluk çalışanları ile birlikte DEAŞ tarafından esir alınan Öztürk Yılmaz, kendisini Muhasebeci Kenan olarak tanıttığı ortaya çıkmış ve kamuoyunda "sahte kahraman" olarak anılmaya başlanmıştı. AB Bakanlığı'ndan şaibeli bir şekilde kovulan Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun desteği ile siyaset basamaklarını hızla tırmanmıştı. Afrin operasyonunda kahraman Mehmetçiği ve Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan Öztürk Yılmaz son olarak Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek CHP-HDP ittifakının ilk adımını atmıştı. Her sözü ile bir skandala imza atan Öztürk Yılmaz'ın adaylık açıklaması sosyal medyada kısa sürede espiri konusu oldu.