Siz hala 'Anna'madınız mı?

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İngiltere bu iki kişinin Rus yapımı Noviçok gazıyla Ruslar tarafından zehirlendiğini açıklarken, bu kriz Suriye'deki kimyasal krizde Rusya'nın varlığına kadar uzandı. İlk başta Rus diplomatların ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinden sınır dışı edilmesiyle patlak veren diplomatik skandal, neredeyse 3. Dünya Savaşı'na neden olacaktı. Rusya ise Skripal'ın BZ Toxin isimli ABD tarafından geliştirilmiş bir askeri malzeme ile suni komaya sokulduğunu ve bu planın kendilerine karşı hamle yapmak için Batı tarafından tezgahlandığını defalarca açıkladı.
Rus ajan, İngiltere'de Alex Chapman ile evlenmişti.
ÇOK İYİ SAKLANMIŞTI
İngiliz yetkililer ise her defasında farklı açıklama yapan Rusya'nın bu tutarsızlıkla sadece kendilerine çamur atmaya çalıştığını belirtti. Yaşanan bu krize Rusya, Putin ve KGB operasyonları hakkında yazdığı kitaplarla tanınan istihbarat uzmanı İngiliz gazeteci Edward Lucas'tan ilginç bir yorum geldi. Lucas, olayın İngiltere'de yaşayan gizli bir Rus ajanı tarafından yapılmış olabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Skripal saldırısıyla ilgili gözden kaçırılan bazı noktalar var. Mesela Anna Chapman; İngiltere'de yaşayan, burada çalışan bir İngiliz ile evli, sıradan bir İngiliz'den farklı bir yaşantısı olmayan, çok iyi saklanmış ancak Rusya'nın emirlerini uygulayan bir ajandı. Evet o yakalandı ancak onun gibi başkalarının olmadığını mı düşünüyorsunuz? Sergey ve kızı Yuliya, yeni bir Anna Chapman tarafından saldırıya uğramış olabilir."
Edward Lucas
KIZINDA ZEHİR YOKTU
Skripal ve kızını zehirlediği iddia edilen gazın sıvılaştırılmış şekilde İngiltere'ye sokulduğu iddialarının ardından Rusya da harekete geçti. Rusya Soruşturma Komitesi, Skripal'in Rusya- İngiltere yolculuğu sırasında uçakta yer alan diğer yolcuların hiçbirinde zehirlenme izine rastlanmadığını açıkladı. Bu arada Yuliya'nın zehirlenmeden önce babasını yanına giderken uçağa binmeden önce Moskova'daki görüntüleri yayınlandı. Videoda Yuliya'nın sağlıklı olduğu görüldü.
Rus ajan, İngiltere'de Alex Chapman ile evlenmişti.
ÇOK İYİ SAKLANMIŞTI
İngiliz yetkililer ise her defasında farklı açıklama yapan Rusya'nın bu tutarsızlıkla sadece kendilerine çamur atmaya çalıştığını belirtti. Yaşanan bu krize Rusya, Putin ve KGB operasyonları hakkında yazdığı kitaplarla tanınan istihbarat uzmanı İngiliz gazeteci Edward Lucas'tan ilginç bir yorum geldi. Lucas, olayın İngiltere'de yaşayan gizli bir Rus ajanı tarafından yapılmış olabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Skripal saldırısıyla ilgili gözden kaçırılan bazı noktalar var. Mesela Anna Chapman; İngiltere'de yaşayan, burada çalışan bir İngiliz ile evli, sıradan bir İngiliz'den farklı bir yaşantısı olmayan, çok iyi saklanmış ancak Rusya'nın emirlerini uygulayan bir ajandı. Evet o yakalandı ancak onun gibi başkalarının olmadığını mı düşünüyorsunuz? Sergey ve kızı Yuliya, yeni bir Anna Chapman tarafından saldırıya uğramış olabilir."
Edward Lucas
KIZINDA ZEHİR YOKTU
Skripal ve kızını zehirlediği iddia edilen gazın sıvılaştırılmış şekilde İngiltere'ye sokulduğu iddialarının ardından Rusya da harekete geçti. Rusya Soruşturma Komitesi, Skripal'in Rusya- İngiltere yolculuğu sırasında uçakta yer alan diğer yolcuların hiçbirinde zehirlenme izine rastlanmadığını açıkladı. Bu arada Yuliya'nın zehirlenmeden önce babasını yanına giderken uçağa binmeden önce Moskova'daki görüntüleri yayınlandı. Videoda Yuliya'nın sağlıklı olduğu görüldü.
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