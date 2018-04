İstikbal zeytinde

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, Prof. Dr. Canan Karatay, her daim söylemleriyle gündem yarattı. Son olarak Aydın Zeytinyağı Günleri'ne katılan Karatay'ın dilinde yine zeytinyağı vardı. Bardak bardak içtiği zeytinyağı ile Türkiye'yi şaşkına çeviren Karatay, "Zeytinyağı her derde davadır, ana sütü ile aynıdır" ifadesini kullandı. Organizasyonda Aydın zeytinyağını da içmeyi ihmal etmeyen ünlü profesör, "Zeytinyağı doğanın yetişkinlere bahşettiği bir ana sütüdür. Zeytinyağı her derde davadır. Çünkü, Nazım Hikmet diyor ki; '70 yaşında olsanız dahi, zeytin ekeceksiniz.' Zeytinin her zaman ekilmesi lazım. Çok büyük bir yatırımdır. Çok önemli bir milli servettir" açıklamasını yaptı.



YAŞLILAR İÇSİN!



Yaşlıların hatta yoğun bakımdaki hastaların da zeytinyağı içmesi gerektiğini söyleyen Karatay, "Özellikle zeytinyağını yaşlılarımıza içirmemiz lazım. Her yaşlının veya yoğun bakımlardaki hastaların bir kahve fincanı zeytinyağı içmesi gerekiyor. İstikbal bağırsaklarımızdadır. Zeytin meyvedir. Zeytinyağı da bu meyvenin suyudur, meyve suyudur. Zeytinyağı yağ değil, meyve suyudur. Hakiki bir meyve suyudur. Bunu çocuklara da büyüklere de alıştıracağız. Mide ülserini gideriyor, bağırsakları temizliyor, daha ne olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.



ZEYTİNLER İLAÇSIZ OLSUN

Aydın bölgesindeki zeytin ağaçlarının havadan ilaçlanmadığı için çok daha kaliteli olduğuna değinen Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytinleri ilaçlamayın. İlaç zararlıdır. Doğal olsun, bin tane zeytin toplayacağınıza 100 tane zeytin toplarsınız, ama sağlıklı toplarsınız" ifadesini kullandı.