Güvenlik açığı!

Görev yeri değiştirilen güvenlik, çılgına döndü. Amirini bıçakladı. Olay İstanbul'da yaşandı. Y.B., Galatasaray Lisesi'nde güvenlik şefi konumundaydı. Hamza E. (27) güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Genç adam mesai arkadaşına makasa saldırdı. Y.B., Hamza E.'yi Galatasaray Üniversitesi'nde görevlendirdi. Görev yeri değiştirilen Hamza E., amirine çok sinirlendi. 20 Şubat günü Y.B. işten çıktı ve Taksim'de araç beklemeye başladı. Hamza E. Y.B.'ye yaklaştı ve elindeki bıçağı başına sapladı. Ardından da kaçtı.
Talihsiz adam taksiyle hastaneye gitti. Bıçağın beyin zarını sıyırdığını öğrendi. Tedavisinin ardından taburcu eldi. Saldırgan ise tutuklandı.
Talihsiz adam taksiyle hastaneye gitti. Bıçağın beyin zarını sıyırdığını öğrendi. Tedavisinin ardından taburcu eldi. Saldırgan ise tutuklandı.
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