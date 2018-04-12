Modada engel yok

Dünyanın ünlü moda şirketi Tommy Hilfiger, engelliler için çalışan bir vakıfla işbirliği yaptı. Runway of Dreams adlı bir çalışmaya imza attı. Dünyadaki 1 milyar engellinin sorununu gündeme taşımak için bir İlkbahar Uyarlanabilir Koleksiyonu'nu hazırladı. Koleksiyonda yer alan elbiseler, pantolonlar, ceketler, gömlekler ve şortlar, engellilerin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde yapıldı.
Mıknatıslı düğmeler, ayarlanabilir paçalar, kancalar, tek elle açılıp kapanabilir fermuarlar, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Mıknatıslı düğmeler, ayarlanabilir paçalar, kancalar, tek elle açılıp kapanabilir fermuarlar, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı.
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