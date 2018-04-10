Kasti faul!

Yalova'da kadın basketbolcular kavga etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte parke bir anda karışırken yumruklar konuştu. Bir sporcu yüzünden yaralandı
Kadın basketbolcular kavga etti. 1 kişi yaralandı. Olay dün Yalova'da yaşandı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yalova VİP ile Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol takımları karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 81-79 kazandı. Yalovalı oyuncular sevinmeye başladığı anda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yenilgiyi hazmedemeyen konuk ekip oyuncuları D.Ç., Ö.Ö. ve Ç.İ., Yalova ekibinin 1997 doğumlu oyuncusu Sümeyya Özcan'a saldırarak yüz, boyun ve sırtından yaraladı. Emniyet güçleri yaşanan olayları güçlükle dindirirken, genç oyuncu yaşadığı bu olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Kastamonu ekibi ise Yalova'yı polis kontrolü eşliğinde terk etti.
21 yaşındaki Sümeyya Özcan, bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı. Genç kız, yüz, boyun ve sırtından yaralandı. Soluğu hastanede aldı.
Kadın basketbolcular kavga etti. 1 kişi yaralandı. Olay dün Yalova'da yaşandı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yalova VİP ile Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol takımları karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 81-79 kazandı. Yalovalı oyuncular sevinmeye başladığı anda ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yenilgiyi hazmedemeyen konuk ekip oyuncuları D.Ç., Ö.Ö. ve Ç.İ., Yalova ekibinin 1997 doğumlu oyuncusu Sümeyya Özcan'a saldırarak yüz, boyun ve sırtından yaraladı. Emniyet güçleri yaşanan olayları güçlükle dindirirken, genç oyuncu yaşadığı bu olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. Kastamonu ekibi ise Yalova'yı polis kontrolü eşliğinde terk etti.
21 yaşındaki Sümeyya Özcan, bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı. Genç kız, yüz, boyun ve sırtından yaralandı. Soluğu hastanede aldı.
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