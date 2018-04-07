Şifre telefonda

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı gerçekleştiren FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş'a talimatı veren Şahin S. ile ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Altıntaş'ın bağlı olduğu "zümre başkanı" S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı. S.Y.'nin itirafları, ByLock içerikleri ve yürütülen "mahrem" soruşturmasında kimliği deşifre edilen S., gözaltına alınmıştı.
Cep telefonunun ele geçirildiği ancak telefonun içinde 'sim kart' olmadığı belirlendi. Şüphelinin gözaltındayken delil poşetinde duran poşeti bir anlık boşluktan yararlanarak alıp tuvalete kaçtığı ortaya çıktı. Ancak polis elindeki telefonu aldı.
Yüksel TEMEL
Cep telefonunun ele geçirildiği ancak telefonun içinde 'sim kart' olmadığı belirlendi. Şüphelinin gözaltındayken delil poşetinde duran poşeti bir anlık boşluktan yararlanarak alıp tuvalete kaçtığı ortaya çıktı. Ancak polis elindeki telefonu aldı.
Yüksel TEMEL
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