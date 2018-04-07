Ateş hattı

İstanbul'da önceki gün büyük bir felaket atlatıldı. Korkunç olay, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yaşandı. Hastanede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın dış cephesi tamamen yandı. Hastalar tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 7 yıl önce de yangın faciası yaşanan hastanede hiçbir önlem alınmaması, kafalarda soru işaretleri yarattı. Herkes, "Yangın neden çıktı?" sorusunun cevabını aradı. Bir kişinin alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu yangının çıktığı iddiası ortaya atıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, iki başsavcıvekili ile 4 savcının görevlendirildiği açıklandı. Savcılar olay bölgesinde çalışma yaptı. Faciadan dönülen hastane yangınının perde arkasına ulaşıldı. Emniyet, tüm kamera kayıtlarını incelenmeye aldı. Yangının çıkış noktası da güvenlik kameralarından saptandı. Başsavcılığın incelemesine göre yangın, giriş kattaki morg giriş kapısının karşısında yer alan 2 çöp konteynerinde başladı. Hızla büyüyen yangın, önce duvar kaplamalarına sonra da çatıya sıçradı. Soruşturma kapsamında duvardaki kaplama malzemesinden örnekler alındı. Kaplamaların, yangına karşı duyarlılığı ve dayanıklılığının, şartnameye uygun yapılıp yapılmadığının inceleneceği açıklandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yangınla ilgili "Binamızda böyle bir yangının çıkmış olması hem endişe verici hem düşündürücü" ifadesini kullandı. Öte yandan yanan hastanede dün de panik vardı. Rüzgarın etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri düşmeye başladı. Kopan parça klimaya çarpınca küçük çapta patlama yaşandı.
Yangının ardından hastanede tedavi gören 206 hasta, 21 farklı hastaneye sevk edildi. Bu hastaların 169'unun dumandan etkilenmediği, 37'sinin ise etkilendiği belirtildi.
ÇÖKME TEHLİKESİ YOK
Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, "Daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla. Çökme tehlikesi ise yok" diye konuştu.
Zafer HALATÇI
YANICI MALZEME KULLANILDI
İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, yangınla ilgili ihmale dikkat çekti. Dış cephede kolay yanabilir malzemelerin kullanılması nedeniyle yangının hızlı yayıldığını belirten Kılıç, yangın anında panik yapılmasının da sıkıntı yarattığına değindi. Kılıç, "Yangın anında olacaklarla ilgili tatbikatların sürekli yapılması; doktor, hemşire ve görevlilerin ne yapacaklarının belli olması gerekiyordu" dedi. (Zeynel YAMAN)
Yangının ardından hastanede tedavi gören 206 hasta, 21 farklı hastaneye sevk edildi. Bu hastaların 169'unun dumandan etkilenmediği, 37'sinin ise etkilendiği belirtildi.
ÇÖKME TEHLİKESİ YOK
Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Alevlere 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale edildiğini söyleyen Vişne, "Daha çok ofis kısımlarında sıkıntı var. Yataklı yerlerde yanma yok. İçeride ciddi bir tahribat yok. Dışarıdaki tahribat çok daha fazla. Çökme tehlikesi ise yok" diye konuştu.
Zafer HALATÇI
YANICI MALZEME KULLANILDI
İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, yangınla ilgili ihmale dikkat çekti. Dış cephede kolay yanabilir malzemelerin kullanılması nedeniyle yangının hızlı yayıldığını belirten Kılıç, yangın anında panik yapılmasının da sıkıntı yarattığına değindi. Kılıç, "Yangın anında olacaklarla ilgili tatbikatların sürekli yapılması; doktor, hemşire ve görevlilerin ne yapacaklarının belli olması gerekiyordu" dedi. (Zeynel YAMAN)
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