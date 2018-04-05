Son eğlence!

Kamyona çarpan otomobil, hurda yığınına döndü. Araçtaki 3 arkadaş öldü. Korkunç kazaTekirdağ'da dün gece meydana geldi. Çerkezköy'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı SalihYılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz (25), arkadaşlarıyla birlikte Çorlu'ya eğlenmeye gitti. Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde bir fabrikada çalışan Esengül Comba (33) ve sekreter Ebru Demir (23) ile Çerkezköy'e dönüşe geçti. Gençadamın kullandığı otomobil,önünde seyreden kamyonaarkadan çarptı. Korkunç kazada, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, feci şekilde hayatını kaybetti. 3 gencin cesetleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kısa süre önce eşinden ayrılan 33 yaşındaki Esengül Comba, bir fabrikada çalışıyordu.
Otomobili kullanan 25 yaşındaki Ali Can Yılmaz, 1 ay sonra askere gidecekti.
23 yaşındaki Ebru Demir, sekreterdi. Rising Star yarışmasına katılmıştı.
Kamyonaçarpanotomobil hurdayığınına döndü.3 gence mezar olanaraç kullanılamazhale geldi.
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