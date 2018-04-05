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Yol Durumu
  1. Araçta kafasına sıktı
  2. Facebook veri hırsızlığını itiraf etti!

Son eğlence!

’da otomobil kamyona çarptı. 3 arkadaş feci şekilde hayatını kaybetti. Gençlerin eğlenceden döndüğü ortaya çıktı.

Son eğlence!
Kamyona çarpan otomobil, hurda yığınına döndü. Araçtaki 3 arkadaş öldü. 'da dün gece meydana geldi. Çerkezköy'de turizm firması ve akaryakıt istasyonları bulunan, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz (25), arkadaşlarıyla birlikte Çorlu'ya eğlenmeye gitti. Yılmaz, eğlencenin ardından beraberinde bir fabrikada çalışan Esengül Comba (33) ve sekreter Ebru Demir (23) ile Çerkezköy'e dönüşe geçti. Genç adamın kullandığı otomobil, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Korkunç da, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, feci şekilde hayatını kaybetti. 3 gencin cesetleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kısa süre önce eşinden ayrılan 33 yaşındaki , bir fabrikada çalışıyordu.



Otomobili kullanan 25 yaşındaki , 1 ay sonra askere gidecekti.



23 yaşındaki , sekreterdi. Rising Star yarışmasına katılmıştı.



Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü. 3 gence mezar olan araç kullanılamaz hale geldi.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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