Gişe bak!
İsa Karade mir, Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın’ın pabucunu dama attı. Anadolu Farm adlı oluşum üzerinden 8 ayda 90 milyon TL topladı. Hapsi boyladı. Dolandırıcılık şirketini, bir bankada memur olarak çalışırken başkasının adına kurduğu saptandı. Paraları indirince işinden istifa edip patronluğa başladı!
MÜHENDİSİ DE KAFALADI
Karademir bu sırada bir bankada memur olarak çalışmaktaydı. Bu yüzden şirket kaydını kendi üstüne yaptırmadı. Paraları toplayınca görevinden istifa edip firmanın başına konuşlandı. İnternet üzerinden faaliyet gösteren sistem için Teknopark'ta çalışan bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi R.T.'ye program yazılımı yaptırdı. R.T. de çalıştığı işyerinden ayrılarak Anadolu Farm için çalışmaya başladı. "Bu kadar talep olacağını beklemiyorduk" itirafında bulunan Karademir, topladıkları paralarla Tauk adlı 5 restoran açtı. Ardından Denizli, Eskişehir ve Kayseri'den 17 tarla satın aldı. Kayseri'den aldığı 2 bin 700 metrekarelik bir tarlaya piyasa bedelinin yaklaşık 20 katı bedelle 9 milyon 250 bin lira ödeme yaptı. Ayrıca, Anadolu Farm yöneticilerinin "Tauk" isimli restoranlarının yeni şubesini açmak istediği ancak ocak ayında firma yetkilileri ile yakınlarının hesaplarına el konulmasından dolayı bunu gerçekleştiremedikleri anlaşıldı. Para yatıran üyelerin çoğunluğunun memur olduğu, bir üyenin sisteme 1 milyon lira yatırmak istediği bilgisine ulaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemelerin devam ettiği firmaya ait 10 lüks arabaya da el konulduğu öğrenildi.
İsa Karademir'in sorgusu sürerken vurgunculara yenileri eklendi.
OFSAYT'A DÜŞTÜLER!
Kocaeli Gebze'de ekipler, internette kurdukları siteler aracılığıyla yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis oynatan bir grup olduğunu tespit etti. Bu kapsamda "Ofsayt" adı verilen operasyon düzenlendi. 90 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şebekenin, 16 ayrı ilde kafeterya işletmecisi ve emlakçılara bayilik verdiği belirlendi. Söz konusu çetenin yasa dışı bahisten kazandıkları 109 milyon 555 TL değerinde mal varlığı elde ettiği tespit edildi.
İŞTE TOSUN'UN AĞABEYİ
Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın, dünyanın her tarafında aranmaya başlandı. Onunla birlikte aranan isimler arasında ağabeyi Fatih Aydın da vardı. İşte Fatih Aydın'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Fatih Aydın; şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın, daha önce halı yıkama işi yaparken Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olmuştu.
ABBAS ÇAKAR
Etiketler: Anadolu Farm , Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , İsa Karademir
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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