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Sizi unutmadık!

Sizi unutmadık!
AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Paris'te ile 'nın mezarlarını ziyaret edip, çiçek bıraktı. Miroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte şu mesajı paylaştı: Ahmet, seni unutmadık. Sinemamızın 'Çirkin Kralı'na Türkiye'den, Siverekli, Adanalı hemşehrilerinden selam götürdük.
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