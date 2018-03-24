'Farm'an çorman

Çiftlik Bank gibi yüksek gelir vaadiyle on binleri dolandıran şirketler tek tek ortaya çıkmaya başladı. 44 bin kişiden 200 milyon TL toplayan Anadolu Farm’a da operasyon yapıldı. Tepedeki üç isim yakalandı
Çiftlik Bank gibi vatandaşı kandırarak 200 milyon liralık vurguna imza atan Kayseri merkezli Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokanta San. Tic. A.Ş. isimli firmaya operasyon düzenlendi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile Şube Müdürü V.M., Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.
YİNE AYNI HİKAYE Bir diğer şube müdürü A.Ö. ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. Firma ve şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mallara ise mahkeme kararıyla el konuldu. Anadolu Farm adıyla faaliyet gösteren Çiftlik Bank benzeri şirketin yüzde 300 getiri vaadiyle 44 bin kişiden 200 milyon TL topladığı ortaya çıkmıştı. Üyelere yapılan ödemeler de firma hakkında başlatılan incelemelerin ardından tamamen durduruldu. Aynı şey, aylar önce Çiftlik Bank'ın da başına gelmişti. Anadolu Farm, katılımcılarına "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi, ödeme yapamıyoruz" açıklaması yaparken, şirketin CEO'su İsa Karademir, Mehmet Aydın gibi "Süreci takip ediyoruz. Herkesin parasını ödeyecek güçteyiz" açıklamalarını yaptı.
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