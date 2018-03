Hükümetten Yunan askerleriyle ilgili takas yanıtı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplam 142 bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı. Bozdağ böylelikle harekat düzenlenen bölgenin yarısının terör örgütünden temizlendiğini belirtti.

Bozdağ harekat kapsamında toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 795 olduğunu açıkladı.

İşte Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Son 3 gün içinde operasyonlar sonucunda Raco-Afrin ve Cinderes-Afrin karayolları da kontrol altına alınmıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi yürütülmektedir. Harekat bölgesinin yarısı kontrol altında.

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Başbakan Yardımcımız sayın Recep Akdağ, çocukların istismarının önlenmesine dönük çalışmalar hakkında Bakanlar Kurulumuza bir bilgilendirme yapmıştır. Bakanlar Kurulumuzda konu enine boyuna müzakere edilmiştir. Bakanlar Kurulumuz bazı tavsiyelerde bulunmuştur. En kısa sürede detaylar paylaşılacak. Cezalar artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Adres bilgileri güvenlik birimlerine olacak ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Risk araştırmaları yapılacak, her yıl tekrar edilecek. Kamuda ve özel sektörde bu suçlarla yargılanan ve ceza alan kişiler, özel sektörde çalıştığı kuruma da bilgilendirme yapılacaktır.

SORU-CEVAP

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPALI OLMASI

​ABD'nin kapatılması konusunda karar alındı, doğrudur. Bu karar sadece güvenlik riskleri ile alınmış bir karardır. ABD elindeki bazı istihbari bilgilerini Türkiye ile paylaşmıştır. Gerekli tedbirler alınmış, adımlar atılmıştır. Yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da devam ettirilecektir. Büyükelçiliklerin güvenliklerinden Türkiye sorumludur. ABD'nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler.

TÜRKİYE 3 BİNİN ÜZERİNDE DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

ABD'den yapılan bazı açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor ama PKK/YPG/PYD'ye de odaklanalım. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse PKK/KCK/PYD/YPG de eli kanlı birer terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri ile mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Biz Türkiye olarak bütün terör örgütleri ile aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Terör, terördür. Terör örgütleri de terör örgütleridir. Türkiye, DEAŞ terör örgütünün saldırından en fazla zarar gören, Irak ve Suriye'nin ardından 3. ülkedir. Türkiye DEAŞ terör örgütü ile en etkin mücadele eden ülkedir. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir.



SINIRDA YAKALANAN YUNAN ASKERLER

Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen 2 askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den talepte bulunmuştur, ne de Türkiye bir talepte bulunmuştur. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından soruşturmaya tabi tutulmuştur. Tutuklanmalarına karar verilmiştir. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Yunanistan'ın gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Yerine getirilmesinin doğru olduğuna inaniyoruz. Bunların takas konusu yapılması, Türkiye'nin darbecilerin Türkiye'ye iadesi konusundaki talebini hafifletir diye düşünüyoruz.

ZEYTİN DALI'NDA TEK BİR SİVİLİN BİLE BURNU KANAMADI

Sivillere dönük TSK'nın zarar verdiğine ilişkin iddiaların tamamı mesnetsizdir. TSK, teröristle sivilleri birbirinden ayıran bir anlayışa sahiptir. Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz terörle mücadelede bu hassasiyete dikkat etmektedir. Bugüne kadar Zeytin Dalı Harekatı'nda tek bir sivilin burnunun kanaması bile söz konusu değildir. Fakat, terör örgütleri ve destek veren çevreler pek çok yalanı gerçek gibi Türkiye ve dünya kamuoyuna iletmeye devam etmektedir.

MART AYINDAKİ TÜRKİYE-ABD TOPLANTISI

8 Mart'ta Washington'da başlayacak toplantının konusu Suriye. Suriye'de olup bitenleri kapsayan bir müzakere söz konusudur.

MESLEK ODALARININ ADINDAKİ 'TÜRK' İFADESİ

Meslek odaları ile ilgili konu bugün Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yoktu.

CİNSEL İSTİSMARA KARŞI DÜZENLEME

Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Bütün bakanlarımız da katkıda bulundu. Cezaların caydırıcılığı suçların önlenmesinde büyük bir etkiye sahip. Ceza suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor. O cezanın verilmiş olması, infazı, o mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. O nedenle bir yandan cezaların caydırıcılığını yükseltirken öte yandan suça muhatap olmadan önce, onları koruyucu, bu tür suçları önleyici tedbirleri almamız gerekir. Hükümetimiz bu adımları birbirinden ayırmaktadır. Esasında hepimize büyük görevler düşüyor. Risk haritası çıkarılacak. Bir takım çalışma yöntemleri ile çıkarılacak. Pek çok konuda tedbir alınacak. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacaktır. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bununla ilgili pek çok tedbir var. Çalışması en kısa sürede bitecek.

SALİH MÜSLİM'İN ALMANYA'DAN İSTENMESİ

Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması ve serbest bırakılması sürecini takip ettik. Oradan terör örgütüne destek içeren bir karar çıktı. Bu kararın çıkmasından sonra Salih Müslim'in Almanya'ya gideceği bilgileri ulaşınca Adalet Bakanlığımızın talebi Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Almanya makamlarına iletildi.

SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ

Alınan tedbirlerin tamamı, sandık güvenliğini sağlayan, alınan oyun sandıktan girdiği gibi çıkması için alınan düzenlemelerdir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyların aynı zarfa koyulması, bunların seçim güvenliği ile ilgili olduğu açık. Geçen seçimlerde pek çok oyun, diğer pusulalarla karıştığı görüldü. Seçim çevresine polisin girmesi konusu... İhbar üzerine polis girebilecek. Terörist sivil kıyafette siz de bilmiyorsunuz. Vatandaş oy kullanıyor, terörist karşıdan bakıyor. PKK'lı teröristler sandığın başına gelecekler, seçmenin iradesini sakatlayacaklar, biz buna seyirci mi kalacağız. Güvenlik güçleri çağrı veya ihbar üzerine oraya girip vatandaşı korku ve baskıdan kurtarıp özgürce oy kullanmasını sağlayacak. Seçim kurulu kura ile seçilecek, şimdi ne oluyor, partilerin gösterdikleri arasından kura ile belirlenecek. İlçedeki memurların listesi bildirilecek seçim kurulu kura çekecek.



HER ŞEYİ PARTİLER BERABER YAPIYOR

Türkiye'de seçimi partiler yapar. Her şeyi partiler beraber yapıyor. İlçe seçim kurullarında ve YSK'da yine parti temsilcileri var. Her sandıktaki sonuç bütün genel merkezlere bir link üzerinden veriliyor. YSK Türkiye'nin güven müesseselerinden bir tanesidir..