Reyhanlı'da huzur vakti

Türkiye'ninterör örgütü PYD-YPG/ PKK unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Cinderes kasabasından Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne 1.5 ay boyunca 60'dan fazla roket atışı yapıldı. Hain saldırılarda 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar şehadete ulaştı. Panik nedeniyle pek çok vatandaş da çevredeki il ve ilçelere kaçtı. Okulların ikinci yarısı da bir hafta gecikmeli olarak açıldı. Mehmetçik'in Cinderes'deki terör örgütü mevzilerine yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde ilçe roketlerden kurtularak rahat bir nefes aldı. Roket saldırılarında zarar gören ev, iş yeri ve araçların da masrafları devlet tarafından karşılandı. Vatandaşlar, "Reyhanlı gayet sakin ve normal. Herhangi bir sorun olmadığı görülüyor, inşallah bundan sonra da hiç olmaz. Allah razı olsun Mehmetçik'ten. Sağolsunlar, vatanı koruyorlar ve biz de onların yanındayız" açıklamasını yaptı.
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