Ustaya saygı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'Vefatının 40. yılında Prof. Dr. Osman Turan' konulu panel düzelendi. KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, araştırmacı gazeteci yazar Sadık Albayrak, Osman Turan'ın yeğeni Faruk Turan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan gazeteci-yazar Sadık Albayrak, kendisinin yazar olmasında Osman Turan'ın önemli etkisi olduğunu söyledi.
DOSDOĞRU BİR ADAMDI Albayrak, "Trabzon İmam Hatip Okulu'nda iken kendisini bir siyasi olarak tanıdım. Gerek ilmi yapılanmada gerekse siyasi hayatında dosdoğru bir adamdı. Benim yazar olmama sebep Osman Turan'dır. Bir Trabzonlu olarak Osman Turan ile övünmek boynumuzun borcudur. Yerel tarih yazılmadan genel tarih yazılmaz. Çok düşünelim, çok çalışalım bu topraklar bizimdir" dedi. Konuşmacılara Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından plaket verildi.
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