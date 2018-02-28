;
Yol Durumu
  1. Çok çarpıcı
  2. İmza: Türkiye

Ustaya saygı

Prof. Dr. , vefatının 40. yılında Trabzon’da anıldı. Panelde konuşan araştırmacı gazeteci yazar “Yazar olmamda Osman Turan’ın etkisi büyüktür” dedi

Ustaya saygı
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 'Vefatının 40. yılında Prof. Dr. ' konulu panel düzelendi. KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, araştırmacı gazeteci yazar , Osman Turan'ın yeğeni Faruk Turan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan gazeteci-yazar Sadık Albayrak, kendisinin yazar olmasında Osman Turan'ın önemli etkisi olduğunu söyledi.


DOSDOĞRU BİR ADAMDI
Albayrak, "Trabzon İmam Hatip Okulu'nda iken kendisini bir siyasi olarak tanıdım. Gerek ilmi yapılanmada gerekse siyasi hayatında dosdoğru bir adamdı. Benim yazar olmama sebep Osman Turan'dır. Bir Trabzonlu olarak Osman Turan ile övünmek boynumuzun borcudur. Yerel tarih yazılmadan genel tarih yazılmaz. Çok düşünelim, çok çalışalım bu topraklar bizimdir" dedi. Konuşmacılara Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından plaket verildi.


Özgür ÖZDEMİR
Etiketler: , ,
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar