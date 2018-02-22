'Serbes't değil!

İzmir'de aşırı süratli ve alkollü olarak kullandığı araçla kaza yapan ve Ayhan Özçelik, eşi Nilgün ve kızı Zeynep'in ölümüne sebep olan Emrah Serbes hakkında yeni bir dava daha açıldı. Serbes, hakkında daha önce ağır ceza mahkemesine "bilinçli taksirle birden fazlakişinin ölümüne neden olmak" suçundan22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezadavası açılmıştı. Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen 4,5 milyon liralık tazminat talebiniiçeren dilekçede Serbes'in kazadan sonra6 kaçtığı hatırlatıldı. "Mal varlığını dakaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığınatedbir konulması istendi. Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraştığı kaydedilen dilekçede, "Bu durum onların üzüntüsünü de artmıştır. Acısını yaşayacak fırsatı bulamamıştır" ifadeleri yer aldı. İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes, 34 NT 5005 plakalı otomobiliyle çarptığı 34 TV 9335 plakalı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik, 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik ve eşi Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olmuştu. Tutuklu yargılanan Serbes, 8Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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