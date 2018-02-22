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'Serbes't değil!

Bir ailenin yok olmasına neden olan yazar , iyice kapana kısıldı. 22.5 yıl hapis cezası istenen sanık hakkında 4.5 milyon liralık tazminat davası da açıldı

Serbest değil!
İzmir'de aşırı süratli ve alkollü olarak kullandığı araçla yapan ve , eşi Nilgün ve kızı Zeynep'in ölümüne sebep olan hakkında yeni bir dava daha açıldı. Serbes, hakkında daha önce ağır ceza mahkemesine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açılmıştı. Hayatını kaybedenlerin ailesinin avukatı Burcu Ece Güler tarafından Torbalı 'ne verilen 4,5 milyon liralık tazminat talebini içeren dilekçede Serbes'in kazadan sonra 6 kaçtığı hatırlatıldı. "Mal varlığını da kaçırabilir" düşüncesiyle mal varlığına tedbir konulması istendi. Ailenin, taziye sürecinde gerçek suçlunun bulunması için uğraştığı kaydedilen dilekçede, "Bu durum onların üzüntüsünü de artmıştır. Acısını yaşayacak fırsatı bulamamıştır" ifadeleri yer aldı. -Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes, 34 NT 5005 plakalı otomobiliyle çarptığı 34 TV 9335 plakalı aracın sürücüsü Ayhan Özçelik, 16 yaşındaki kızı ve eşi Nilgün Özçelik'in ölümüne neden olmuştu. Tutuklu yargılanan Serbes, 8 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.


Zeynep Özçelik, üzücü kazada hayatını kaybetti.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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