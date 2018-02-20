Milli başarı

Milli atlet Gülcan Palavan(18), başarı hikayesiylekalpleri fethetti. Gülcan,Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlıSamandöken Köyü'nde 7 çocuklubir ailenin 5'inci çocuğu olarakdünyaya geldi. İlkokul 5.sınıftayken antrenör Halilİbrahim Yılmaz tarafındankeşfedildi. Atletizmeyönlendirildi. Bir yandan çobanlıkyapan Gülcan, bir yandan da dağköylerinde koşarak antrenman yapmayıihmal etmedi. Bu sayede katıldığı bütünyarışlarda rakiplerini eledi. Çok sayıdaderece elde etti.
Milli atlet Gülcan, sabah kalkar kalkmaz hayvanlara bakıyor.
Gülcan, hayvanlara baktıktan sonra 13 kilometre koşarak ilçeye gidiyor. Gazete dağıtımı yapıyor.
Son olarak 2015'teBulgaristan'da düzenlenen 'Dünya DağKros Yıldızlar Kategorisi'ndedünya üçüncüsü ilan edildi.Türkiye'yi başarıyla temsileden Gülcan, bu süreçteailesiyle birlikte yaşamayadevam etti. Lisedengeçen yıl mezun olan vehayvanların peşindenkoşarken şampiyonolan Gülcan'ın hayatı,hiç kolay değildi. Karlıköy yollarında yarışlara hazırlanan Gülcan,sabahları çobanlık yaptığını, ardından13 kilometre koşarak ilçeye gittiğini,burada gazete dağıtımı yaptığını veardından garson olarak çalıştığı restoranagittiğini söyledi. Aynı zamanda üniversitesınavına hazırlanan Gülcan, "Tek hedefim,koşmak ve Türkiye'yi temsiletmek" dedi.
Milli sporcu, gazete dağıtan sonra garson olarak çalıştığı restorana gidiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.