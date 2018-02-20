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Milli başarı

Gülcan, zor koşullar altında pistlerin tozunu arttırdı. Çobanlık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptı. Karlı köy yollarında koşarak şampiyonluklara uzandı

Milli başarı
Milli atlet Gülcan Palavan (18), başarı hikayesiyle kalpleri fethetti. Gülcan, 'ın Göle İlçesi'ne bağlı Samandöken Köyü'nde 7 çocuklu bir ailenin 5'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul 5. sınıftayken antrenör Halil İbrahim Yılmaz tarafından keşfedildi. Atletizme yönlendirildi. Bir yandan çobanlık yapan Gülcan, bir yandan da dağ köylerinde koşarak antrenman yapmayı ihmal etmedi. Bu sayede katıldığı bütün yarışlarda rakiplerini eledi. Çok sayıda derece elde etti.



Gülcan, sabah kalkar kalkmaz hayvanlara bakıyor.


Gülcan, hayvanlara baktıktan sonra 13 kilometre koşarak ilçeye gidiyor. Gazete dağıtımı yapıyor.

Son olarak 2015'te Bulgaristan'da düzenlenen 'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi'nde dünya üçüncüsü ilan edildi. 'yi başarıyla temsil eden Gülcan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Liseden geçen yıl mezun olan ve hayvanların peşinden koşarken şampiyon olan Gülcan'ın hayatı, hiç kolay değildi. Karlı köy yollarında yarışlara hazırlanan Gülcan, sabahları çobanlık yaptığını, ardından 13 kilometre koşarak ilçeye gittiğini, burada gazete dağıtımı yaptığını ve ardından garson olarak çalıştığı restorana gittiğini söyledi. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan Gülcan, "Tek hedefim, koşmak ve Türkiye'yi temsil etmek" dedi.


Milli sporcu, gazete dağıtan sonra garson olarak çalıştığı restorana gidiyor.
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