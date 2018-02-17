Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’nda iki köyü daha özgürlüğüne kavuşturdu. Teröristlerin Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasına yaptığı 5 kilometrelik dev hendek ise Türk askerini yavaşlatmayı başaramadı. Hendekteki tüm teröristler imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Cinderes bölgesi ile Kilis'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalında operasyonlar devam etti. İHA'ların tespit ettiği terör noktaları fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ile havadan vuruldu. Dün Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köyleri teröristlerden arındırıldı. Böylelikle Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ olmak üzere 65 noktayı örgüttenkurtarılmış oldu. Bu arada PKK'dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi'nden Burseya Dağı'na uzandığı belirlendi.
ARAÇ GEÇEBİLİYOR Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.
1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Afrin'de son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 23, toplamda ise 1551 terörist etkisiz hale getirildi.
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