Kansere yenik düşen Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri Hafitaş'ın kardeşi Güray Hafitaş kabul etti. Törene Kültür ve Tuzim Bakanı Numan Kurtulmuş, sanatçılar Orhan Gencay, İzzet Altınmeşe, Alişan, Müşerref Akay, yakınları ve sevenleri de katıldı. Orhan Genebay ise son derece üzgün olduğunu belirterek, "Nuray'ımızı kaybettik" şeklinde konuştu. Güçlükle konuşan Müşerref Akay ise "O sevgi insanıydı ve biz onu sevgililer gününde kaybettik" dedi. Cenaze namazının ardından Hafiftaş, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Nuray Hafiftaş'ı sanatçı dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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