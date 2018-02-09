Aile boyu acı

Karadeniz dün kara günlerinden birini yaşadı. Trabzon Dözköy, aile acısıyla yandı. Almanya'nın Esslingen kentindeki evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Turgay Öztürk (30) ile eşi Filiz (30), çocukları Mert (6) ve Rana (4) gözyaşları içinde Düzköy'de son yolculuğuna uğurlandı.
Bu arada Almanya'da bir otomobil fabrikasında teknisyen olarak çalışan Turgay Öztürk'ün doğum gününde toprağa verilmesi herkesi ağlattı.
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