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Aile boyu acı

Aile boyu acı
Karadeniz dün kara günlerinden birini yaşadı. Dözköy, aile acısıyla yandı. 'nın Esslingen kentindeki evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Turgay Öztürk (30) ile eşi Filiz (30), çocukları Mert (6) ve Rana (4) gözyaşları içinde Düzköy'de son yolculuğuna uğurlandı.


Bu arada Almanya'da bir otomobil fabrikasında teknisyen olarak çalışan Turgay Öztürk'ün doğum gününde toprağa verilmesi herkesi ağlattı.


Özgür ÖZDEMİR
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