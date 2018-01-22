Herkes hükümetin arkasında durmalı

Türkiye nasıl bir sorun ile karşı karşıya?
Bugün Türkiye maalesef varlığını ve geleceğini hedef alan tehditlerle, tehlikelerle ve tuzaklarla dolu çok hassas bir dönemden geçmektedir. İçinde bulunduğumuz bölge etnik ve mezhep temelli çatışma dinamiklerinin harekete geçtiği, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlerin yeni boyutlar kazanıp giderek ağırlaştığı, Türkiye'nin çok ciddi tedbirler almasını gerektiren bir tablo çıkarmıştır. Türkiye Cumhuriyet döneminin en ciddi ve en ağır beka sorunları ile karşı karşıyadır. Türkiye'nin milli ve beka sorunları Amerika'nın bölgedeki siyasi emellerine hiçbir şart altında feda edilemeyecektir. Türkiye bunun gereği ne ise yerine getirmek durumundadır. Muhalefetin bu milli konuda hükümetin arkasında durması gerekir. MHP Lideri Devlet Bahçeli de baştan beri kararlı ve milli bir tutum içindedir.
Afrin'e yönelik operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde üç sözde kanton oluşturduğu, bu konuda Amerika'nın desteğini kazandığı, Amerika tarafından kara gücü olarak kullanıldığı bir konuma gelmiştir. Bu üç kanton Cezire, Kobani ve Afrin iç savaş sonrası Suriye'nin mimarisi şekillenmesi sürecinde tıpkı Irak'taki Barzani modelinde olduğu gibi Kürt otonom bağımsız bir bölge haline getirilmek istenmektedir.
Önemi nedir?
Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla Kobani ve Afrin'in kuzeyden birleşmesinin önüne geçmiştir. Ancak güneyden Menbiç ile Afrin arasında bir irtibat yolu olan Tel-Rıfat isimli kasabadan geçmektedir. Bu Afrin'in güney doğusunda, bir dil şeklinde uzanmaktadır. Şimdi Afrin askeri harekatıyla El-Bab ile İdlib arasında bir koridor oluşturabilirsek yani Tel- Rıfat'ı, o dili de keserek Afrin'i tamamıyla abluka altına alacağız. Üç kantonlu bağımsız Kürt otonom bölgesinin kurulmasında, bir kanton denklemden düşürülecektir.
ABD bölgede Sınır Güvenliği için Ordu kurmaya karar vermesini ne anlama geliyor?
Burada çok önemli bir nokta Türkiye'nin güney komşularını içine alan Orta Doğu bölgesinde jeopolitiğinin yeniden tanzim edilmek istenmektedir. O bölgedeki Türk, Arap ve Fars bloğunun içine bir Kürt Kuşağı bağımsız bir devlet olarak oluşturma girişimi harekete geçmiştir. Dost ve müttefikimiz ABD ne hazindir ki; bu projeyi bir stratejik öncelik olarak uygulamaktadır. En son Türkiye Irak sınırında görev yapmak adı altında 30 bin teröristten oluşan sınır muhafızları kurma niyetini resmen açıklamıştır. Bu durumda Türkiye kendi göbeğini kendi kesecektir.
Amerika'nın bölgedeki planı nedir?
Suriye'ye baktığınız zaman Amerika İran'ın Suriye'de artan nüfusunu dengelemek için terör unsurlarını PYD ve YPG'yi seçmiştir. İkincisi Suriye'ye kalıcı olarak yerleşen Rusya'ya karşı Amerika varlığını bu terör unsurları üzerinden göstermek amacı görülmektedir. Üçüncüsü de Suriye'nin iç savaş sonrası yapısının şekillenip ortaya çıkacağı süreçte terör örgütleri üzerinden bir etki alanı oluşturmak gayreti içindedir.
Kürt Koridoru'nun oluşturulmak istenmesinin nedeni nelerdir?
Şimdi Orta Doğu jeopolitiğini yeniden tanzim etmek istiyorlar. Türk, Arap ve Fars bloğunun arasına bir Kürt devleti yerleştirme planı var. Suriye'de iç savaşın sonuna gelindi, yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir siyasi yapı oluşacak, yeni bir anayasa hazırlanacak, yeni bir yönetim iş başına gelecek. Bunlar 5-10 yıl sürede ancak olabilecektir.
ABD "Afrin konusunda biz müdahil değiliz" diyerek neyi hedefledi?
Afrin'de hiçbir dönemde Amerikan askeri olmadı. Amerikan askerleri Fırat'ın batısında Menbiç'ten başlayarak PYD'yi korumakta Fırat'ın doğusunda ise 2 bin kadar Kobani ve Cezire kantonlarında görev yapmaktadır. ABD, Afrin harekatının önüne geçme imkanın olmadığını görmüştür. Bir de 30 bin kişilik Terör Ordusu'nu kurmasının oluşturduğu haklı tepkiyi biraz dengelemek istemiş olabilir.
Afrin sonrası Menbiç operasyonu Türk-ABD askerini karşı karşıya getirmez mi?
Türk askeri ile ABD askerinin karşı karşıya gelip sıcak bir çatışmaya girmesi hayali bir senaryodur. Temennimiz Amerika'nın Türkiye ile dostluk ve müttefikliğin gereklerini gecikmeli de olsa hatırlaması, Suriye'de ve tabi ki Irak'ta herhangi bir siyasi bir çözümün Türkiyesiz bulunamayacağı, Türkiye'nin kabul etmediği bir çözümün de yaşama şansının sürdürülebilir olmadığının anlamasıdır.
Türkiye'nin planı nedir?
Burada Türkiye; Suriye'nin sadece toprak bütünlüğü değil, siyasi birliğinin de korunması... Kuzey'de ileride bağımsızlığa evrilecek otonom bir Kürt Devleti'nin önüne geçilmesi... Suriyeli Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunun korunması... Üçüncüsü de güney sınırlarımızda terör yuvalanmalarının önüne geçilmesidir.
YILANIN BAŞINI EZMELİ
Amerika, DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırmak için PKK/ PYD ile birlikte hareket etti. DEAŞ'ı ortadan kaldırmak, aslında Kürt devleti için yapılmış bir plan mıydı?
DEAŞ, Suriye'de de büyük ölçüde Rakka'nın düşmesi ile bitmiştir. Amerika bize DEAŞ'a karşı PKK/PYD ile işbirliği yaptığını söylemektedir. PYD ile olan işbirliğinin geçici ve taktiksel olduğunu iddia etmekteydi. Bunun bir oyalama olduğu bugün ortaya çıkmıştır. PKK ve PYD ile Suriye'deki ilişkisinin kalıcı ve stratejik ortaklığa dönüşmesi yolunda ilerlediği görülmektedir. Kuzey Irak'taki PKK teröristlerinin sayısı 3-4 bini hiçbir zaman geçmemiştir. Şimdi karşımızda Kuzey Irak'ın yanı sıra Suriye'de de ilk aşamada 30 bin kişilik ama bazı rakamlara göre de PYD militanlarının sayısı 60 bine kadar çıkmaktadır. En modern Amerika silahları ile donatılmış bir terör tehdidi Türkiye'nin karşısına çıkmıştır. Türkiye yılanın başını delikten çıkmaya başladığı anda ezmeye başlamalıdır. O bakımdan Afrin Harekatı milli bir zorunluluk haline gelmiştir.
HAVA DESTEĞİ İLE ŞEHİR SAVAŞINA GEREK KALMAZ
Afrin Operasyonu bir şehir savaşı şeklinde mi olacaktır?
Eğer yeterli hava desteği sağlanırsa El- Bab gibi şehir savaşına dönüşmeden bitirilir. Afrin güneyden de abluka altına alındıktan sonra terör unsurların yaşama şansları yoktur. Afrin bölgesinin yüzde 60-70'lik kesimini Arap nüfusu oluşturmaktadır. Doğusunda Türkmenler de Kürtler de vardır. 2 bin 2500 civarında militan olduğu düşünülmektedir.
Ali DEĞERMENCİ
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