34 milyonluk devir!

Süper Loto'da 34 milyon 56 bin 110 lira65 kuruş bu haftadadevretti. Milyonlarcakişinin hayallerinisüsleyen dev ikramiyeyine sahibini bulamadı.11 haftadır devredenikramiyenin, haftaya40 milyonu aşmasıbekleniyor. Buna göre 5bilenler 11 bin 524'erlira, 4 bilenler 193'erlira, 3 bilenler ise 15lira 45'erkuruşikramiyealacak.
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