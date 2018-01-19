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34 milyonluk devir!

34 milyonluk devir!
Süper Loto'da 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş bu haftada devretti. Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen dev ikramiye yine sahibini bulamadı. 11 haftadır devreden ikramiyenin, haftaya 40 milyonu aşması bekleniyor. Buna göre 5 bilenler 11 bin 524'er lira, 4 bilenler 193'er lira, 3 bilenler ise 15 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

40 MİLYONLA NE ALINIR?

13 TANE LÜKS VİLLA


26 TANE SPOR OTOMOBİL


6 TANE LÜKS YAT
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