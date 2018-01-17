Küçük'ün şikayeti üzerine Evin hakkında "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından darp izlerini gösteren fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. Küçük, "Yalvarıyorum ne olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin" dedi. Kadın platformları da sosyal medyadan "BeniDeTehditEtsene" etiketiyle Küçük'e destek verdi.
‘Ne olur sesimi duyun'
Oyuncu Tolga Pancaroğlu, sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük’e şiddet uyguladı. Kabus ise sonlanmadı. 9 aydır tehdit edilen genç kadın, sosyal medyadan yardım çığlığı attı
Küçük'ün şikayeti üzerine Evin hakkında "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından darp izlerini gösteren fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. Küçük, "Yalvarıyorum ne olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin" dedi. Kadın platformları da sosyal medyadan "BeniDeTehditEtsene" etiketiyle Küçük'e destek verdi.
Etiketler: Sosyal medya , Eda Pera Küçük , Tolga Pancaroğlu
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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