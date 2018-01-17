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‘Ne olur sesimi duyun'

Oyuncu , sunucu sevgilisi ’e şiddet uyguladı. Kabus ise sonlanmadı. 9 aydır tehdit edilen genç kadın, dan yardım çığlığı attı

‘Ne olur sesimi duyun
Kadına yönelik şiddet durmadı. Ünlü sunucu Eda Pera Küçük de şiddet mağdurlarındandı. Oyuncu Tolga Pancaroğlu, sunucu sevgilisi Küçük'e şiddet uyguladı. Daha fazla dayanamayan Küçük, kendisini dövüp tehdit eden Pancaroğlu hakkında şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta aldı. Koruma kararı çıkardı. Koruma kararını üzerinden ihlal eden Tolga Pancaroğlu, geçen yıl 3 gün zorlama hapsi yattı. Bu sırada çiftin ortak arkadaşı Deniz Evin, genç sunucuya mesaj atarak "Hayatın kararacak benden söylemesi" diye tehditler yağdırdı.


Küçük'ün şikayeti üzerine Evin hakkında "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından darp izlerini gösteren fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. Küçük, "Yalvarıyorum ne olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin" dedi. Kadın platformları da sosyal medyadan "BeniDeTehditEtsene" etiketiyle Küçük'e destek verdi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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