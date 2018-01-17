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Kargoşa!

Terör ordusu kurmaya yeltenen , ’nin kuzeyine binlerce ton silah yığdı. Bölgede gerilim tırmandı. ’teki kargo uçakları mercek altına alındı

Kargoşa!
, terör örgütü YPG'ye 4 bin TIR silah gönderdi. 30 bin kişilik Sınır Muhafızları Ordusu kuracağını bildirdi. Kargaşanın fitilini ateşledi. Türkiye de bu küstahlığa rest çekti. Afrin harekatının işaretini verdi.

Kriz zirveye çıkarken gözler, ABD güçlerinin bulunduğu 'e çevrildi. Üste dün hiç hareketlilik görülmedi. 11 kargo uçağının ise pistte park halinde bekletildiği dikkati çekti.

İncirlik'te askeri ve sivil taşıtların rutin trafiğinde bir değişiklik olmadı. Bazı Amerikan askerleri, kargo uçaklarına bakım yaptı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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