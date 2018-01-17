ABD, terör örgütü YPG'ye 4 binTIR silah gönderdi. 30 bin kişilikSınır Muhafızları Ordusu kuracağınıbildirdi. Kargaşanın fitilini ateşledi.Türkiye de bu küstahlığa rest çekti.Afrin harekatının işaretini verdi.
Kriz zirveye çıkarken gözler, ABD güçlerinin bulunduğu İncirlik'e çevrildi. Üste dün hiç hareketlilik görülmedi. 11 kargo uçağının ise pistte park halinde bekletildiği dikkati çekti.
İncirlik'te askeri ve sivil taşıtların rutin trafiğinde bir değişiklik olmadı. Bazı Amerikan askerleri, kargo uçaklarına bakım yaptı.
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