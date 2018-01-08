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Dünya lideri

li boksör Ömer, kemerini ’a hediye etti. de ‘şampiyonun’ önerisiyle yılın barış ödülünü Erdoğan’a verdi

Dünya lideri
Suriye asıllı boksör , lerin dramını çok iyi bilen bir isimdi. 20 yıl önce annesi ve kardeşiyle 'den çıkıp Almanya'ya iltica etmişti. Büyük zorluklara göğüS geren Ömer, boksla tanıştıktan sonra dünyaya gücünü gösterdi. Sinan Şamil Sam'ın öğrencisi olan Ömer, ringlerde fırtına estirdi. özel kemer hazırlandı Suriye asıllı Alman boksör Ömer, geçen kasım ayında Rus rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu ilan etti. İlk kez dünya şampiyonu olan Mahmut Ömer, kazandığı şampiyonluk kemerini, mültecilere kol kanat geren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini söyleyerek sevgisini gösterdi. Örnek davranışıyla Türkiye'nin kalbinde taht kuran Ömer, yine Erdoğan sevgisiyle gündeme geldi. Dünya Boks Konseyi'nin (WBC) barış elçisi olan Ömer, konseyin barış ödülü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdi. Teklifi değerlendiren Konsey, barış ödülünün Erdoğan'a verilmesine karar verdi. Konsey, barış ödülü için üzerinde kurucusu Jose Suleyman, efsane boksör Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya şampiyonu Mahmut Ömer'in resimlerinin basılı olduğu özel bir kemer üretti. Türkiye aşığı boksör Mahmut Ömer, WBC'nin Türkiye'ye layık gördüğü yılın barış ödülünü Türkiye'ye getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğini söyledi.


TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
Türkiye aşığı Mahmut Ömer, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı barış ödülüne layık görüldüğünü söyledi ve ekledi: "Memleketim olan Suriye'deki korkunç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere kapılarını açan yüce Türk halkı ve onun önderi 'ı bu ödüle aday olarak gösterdim. de teklifimi değerlendirerek gerekli araştırmaları yaptı ve fedakar Türk halkı ile Cumhurbaşkanımızı bu ödüle layık gördüler."
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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