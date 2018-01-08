Dünya lideri

Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer, mültecilerin dramını çok iyi bilen bir isimdi. 20 yıl önce annesi ve kardeşiyle Suriye'den çıkıp Almanya'ya iltica etmişti. Büyük zorluklara göğüS geren Ömer, boksla tanıştıktan sonra dünyaya gücünü gösterdi. Sinan Şamil Sam'ın öğrencisi olan Ömer, ringlerde fırtına estirdi. özel kemer hazırlandı Suriye asıllı Alman boksör Ömer, geçen kasım ayında Rus rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu ilan etti. İlk kez dünya şampiyonu olan Mahmut Ömer, kazandığı şampiyonluk kemerini, mültecilere kol kanat geren Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a hediye edeceğini söyleyerek Türkiye sevgisini gösterdi. Örnek davranışıyla Türkiye'nin kalbinde taht kuran Ömer, yine Erdoğan sevgisiyle gündeme geldi. Dünya Boks Konseyi'nin(WBC) barış elçisi olan Ömer, konseyin barış ödülü için CumhurbaşkanıErdoğan'ı aday gösterdi. Teklifi değerlendiren Konsey, barış ödülünün Erdoğan'a verilmesine karar verdi. Konsey, barışödülü için üzerinde kurucusuJose Suleyman, efsaneboksör Muhammed Ali,Cumhurbaşkanı Erdoğanve dünya şampiyonuMahmut Ömer'in resimlerininbasılı olduğu özelbir kemer üretti. Türkiye aşığı boksör Mahmut Ömer, WBC'nin Türkiye'ye layık gördüğü yılın barış ödülünü Türkiye'ye getirerek CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'a takdim edeceğini söyledi.
TÜRKİYE'YE ÖVGÜ Türkiye aşığı Mahmut Ömer, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı barış ödülüne layık görüldüğünü söyledi ve ekledi: "Memleketim olan Suriye'deki korkunç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere kapılarını açan yüce Türk halkı ve onun önderi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu ödüle aday olarak gösterdim. Dünya Boks Konseyi de teklifimi değerlendirerek gerekli araştırmaları yaptı ve fedakar Türk halkı ile Cumhurbaşkanımızı bu ödüle layık gördüler."
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