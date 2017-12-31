Havalı önlem

Yılbaşı gecesine yönelik güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da mega önlemler alındı. İstanbul'da polisin yılbaşında alacağı tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı. Esnaf kılığındaki sivil polislertanıtıldı. Yapılan açıklamalara göre, tedbirler kapsamında İstanbul genelinde 37 bin polis görev alacak. Bu polislerin, 17 bini Beyoğlu,Şişli ve Beşiktaş'ta bulunacak. Güven Timleri'ne bağlı 600 sivil polis, yılbaşı gecesi Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezecek. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da 39 ilçede bin "ÖzelHarekat Polisi" hazır bekletilecek. ÖzelHareket Timleri herhangi bir noktaya en kısa sürede gidecek şekilde konuşlandırılacak. Yılbaşı gecesi Havacılık Şube Müdürlüğü veDeniz Liman Polisi de hazır kıta bekleyecek. Yılbaşında Taksim'de simitçi, piyangocu gibi esnaf kılığındaki sivil polisler görev alacak. Kent genelindeki bin 747 noktadaki 7 binkamerayla İstanbul an be an izlenecek. Her yıl alınan tedbirlerden farklı olarak bu sene ilk kez, eğitimli köpekler kullanılacak. Özel olarakeğitilen 10 Kangal, 10 da Akbaş cinsi köpekbu yıl ilk kez sahada olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.