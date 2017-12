Havalı önlem

gecesine yönelik güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul 'da mega önlemler alındı. İstanbul'da polisin yılbaşında alacağı tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.Yapılan açıklamalara göre, tedbirler kapsamında İstanbul genelindegörev alacak. Bu polislerin, 17 bini'ta bulunacak. Güven Timleri 'ne bağlı, yılbaşı gecesi Taksim'de ve İstiklal Caddesi 'nde devriye gezecek. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da 39 ilçede binhazır bekletilecek.herhangi bir noktaya en kısa sürede gidecek şekilde konuşlandırılacak. Yılbaşı geceside hazır kıta bekleyecek. Yılbaşında Taksim'de simitçi, piyangocu gibi esnaf kılığındaki sivil polisler görev alacak. Kent genelindeki bin 747 noktadakiİstanbul an be an izlenecek. Her yıl alınan tedbirlerden farklı olarak bu sene ilk kez, eğitimli köpekler kullanılacak.