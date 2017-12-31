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Havalı önlem

'da yılbaşı gecesine yönelik güvenlik alarmı verildi. 37 bin polis hazırola geçti. Bu yıl ilk kez ‘Kangal’ ve ‘Akbaş’ cinsi köpekler sahaya indi

Havalı önlem
Yılbaşı gecesine yönelik güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 'da mega önlemler alındı. İstanbul'da polisin yılbaşında alacağı tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı. Esnaf kılığındaki sivil polisler tanıtıldı. Yapılan açıklamalara göre, tedbirler kapsamında İstanbul genelinde 37 bin polis görev alacak. Bu polislerin, 17 bini Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta bulunacak. 'ne bağlı 600 sivil polis, yılbaşı gecesi Taksim'de ve 'nde devriye gezecek. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı da 39 ilçede bin "Özel Harekat Polisi" hazır bekletilecek. Özel Hareket Timleri herhangi bir noktaya en kısa sürede gidecek şekilde konuşlandırılacak. Yılbaşı gecesi Havacılık Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Polisi de hazır kıta bekleyecek. Yılbaşında Taksim'de simitçi, piyangocu gibi esnaf kılığındaki sivil polisler görev alacak. Kent genelindeki bin 747 noktadaki 7 bin kamerayla İstanbul an be an izlenecek. Her yıl alınan tedbirlerden farklı olarak bu sene ilk kez, eğitimli köpekler kullanılacak. Özel olarak eğitilen 10 Kangal, 10 da Akbaş cinsi köpek bu yıl ilk kez sahada olacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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