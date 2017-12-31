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Camiye çirkin saldırı!

Alkol alan iki futbolcu ellerindeki bira şişelerini camiye fırlattı. Güvenlik kameralarına yakalanan iki sarhoş, gözaltına alındı.

Camiye çirkin saldırı!
Bosna Hersek'teki bir camiye bira şişeleri fırlatıldı. Çirkin saldırı önceki akşam yaşandı. Alkol alan iki sarhoş yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra da ellerindeki biraları caminin içine fırlatıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, zanlıların futbolcu olduğunu saptadı. Rapid Wien forması giyen Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar dün gözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, "O anda bana ne oldu bilmiyorum. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rapid Wien kulübü ise, olayın kabul edilemez olduğunu ve futbolcuya bir ceza verileceğini açıkladı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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