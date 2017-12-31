Camiye çirkin saldırı!

Bosna Hersek'teki bir camiye bira şişeleri fırlatıldı. Çirkin saldırı önceki akşam yaşandı. Alkol alan iki sarhoş yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra daellerindeki biraları caminin içine fırlatıp kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, zanlıların futbolcu olduğunu saptadı. Rapid Wien forması giyen DejanLjubicic ile Wiener Neustadt'taforma giyen Daniel Sudar düngözaltına alındı. Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, "O andabana ne oldu bilmiyorum. Özürdiliyorum" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rapid Wien kulübü ise, olayın kabul edilemez olduğunu ve futbolcuya bir ceza verileceğini açıkladı.
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