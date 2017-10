Bakan Albayrak, Trabzon'un fethini kutladı

Albayrak, Trabzon'un fethinin 556. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon'un fethinin 556. yılını büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Albayrak, "556 yıldır kültür ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un fethi aynı zamanda büyük bir imparatorluğun yükseliş muştusunun da habercisi olmuştur. Fetih ile sadece bir şehir değil, nice gönüller de fethedilerek yüzyıllar boyunca hoşgörü ve huzurun en zarif duygularla temsil edildiği büyük bir imparatorluğun en müstesna şehirlerinden biri olmuştur Trabzon." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un nice cihan padişahının ata yurdu olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nın ve dahi bütün cihanın en kudretli padişahlarından biri olan, Fatih Sultan Mehmed Han'ın 1461'de Türk-İslam sancağını dalgalandırdığı Trabzon'un fethinin 556. sene-i devriyesini büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Yüzyıllar boyunca milletimizin ve ümmetin içinden geçtiği ateşli imtihanların hepsinde en ağır yükleri sırtında taşıyan Trabzon halkı, azmi, inancı ve feraseti ile geleceğe her zaman ümit aşılamıştır. Trabzonumuz dün olduğu gibi bugün de , vatanın kendinden beklediği en yüce vazifeyi gözünü kırpmadan yerine getiren şehitleri ile Türk-İslam sancaktarlığını yapmaya devam etmektedir. Trabzon, gelecek yüzyılda da bu millete ve ümmete nice değerler yetiştirmeye ve en zor günde her zaman umut ışığı olmaya devam edecektir. Her alanda bu denli görkemli bir geçmişe sahip bir şehrin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu rahmetle yad ediyor, fethin 556. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."