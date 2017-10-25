H'it'ler kafası

Almanya her fırsatta Türk düşmanlığı yaptı. Terör sevici tavrını sürdürdü. Terör örgütlerine kucak açtı. Dün de çirkin bir skandala imza attı. İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları uçağı ve Münih Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçaktaki yolcular önce pasaport işlemlerinden geçti. Ardından bagajlarını bekleyen Türkler, hiçbir açıklama yapılmadan Alman Gümrük Teşkilatı'na ait bir köpekle aranmaya başlandı.
TÜRKİYE KARŞILIK VERMİŞTİ
Bir Türk yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, Almankadın gümrük görevlisinin köpeği ilebagajlarını bekleyen yolcular arasındadolaşarak, yanlarındaki bagajlarındave yolcuların üzerinde arama yaptığıgörülüyor. Öte yandan Avusturya polisi, özellikle THY ile seyahat eden Türk vatandaşlarını polis köpekleriyle aramaya başlamış, iki ülke arasında krize nedenolan küstah uygulama için Türkiye aynışekilde karşılık vermişti. Türk devletinin Almanya'nın bu çirkin hareketine de sert tepki göstermesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.