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H'it'ler kafası

Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen hafta Türkiye’ye gelecek yolcular le arandı. Dün aynı taktik ’da uygulandı. Münih’e giden Türk yolcular ırkçı muameleyle karşılaştı

Hitler kafası
Almanya her fırsatta Türk düşmanlığı yaptı. Terör sevici tavrını sürdürdü. Terör örgütlerine kucak açtı. Dün de çirkin bir skandala imza attı. İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları uçağı ve Münih Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçaktaki yolcular önce pasaport işlemlerinden geçti. Ardından bagajlarını bekleyen Türkler, hiçbir açıklama yapılmadan Alman Gümrük Teşkilatı'na ait bir le aranmaya başlandı.



TÜRKİYE KARŞILIK VERMİŞTİ
Bir Türk yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, Alman kadın gümrük görevlisinin köpeği ile bagajlarını bekleyen yolcular arasında dolaşarak, yanlarındaki bagajlarında ve yolcuların üzerinde arama yaptığı görülüyor. Öte yandan Avusturya polisi, özellikle THY ile seyahat eden Türk vatandaşlarını polis köpekleriyle aramaya başlamış, iki ülke arasında krize neden olan küstah uygulama için Türkiye aynı şekilde karşılık vermişti. Türk devletinin 'nın bu çirkin hareketine de sert tepki göstermesi bekleniyor.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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