Barış Pınarı Harekatı sonrası Trump üst üste açıklamalar yaptı! Kimse ne dediğini anlamadı

7 EKİM PAZARTESİ - KÜRTLERE MUAZZAM PARA ÖDENDİ

Öğlen saatlerinde Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump "ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye gitgide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, DEAŞ bölgede gemi azıya almıştı. DEAŞ halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Buna çoğu Avrupa'dan binlerce DEAŞ savaşçısını yakalamamız da dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, "Sen onları elinde tut ABD" dediler. Ben de dedim ki "HAYIR, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir. Gene dediler ki "HAYIR", her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin "kerizi" olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım. Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu işe çözüm bulmalılar. Hepsi de DEAŞ'tan nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil uzaktayız ve yakımızda bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yine hezimete uğratırız" dedi.





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