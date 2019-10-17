Barış Pınarı Harekatı sonrası Trump üst üste açıklamalar yaptı! Kimse ne dediğini anlamadı
Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana ABD Başkanı Donald Trump, Twitter ve diğer birçok etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump'ın her defasında kendisiyle çelişen, kendisini yalanlayan, Türkiye'yi bir taraftan öven diğer taraftan tehdit eden sözlerine kimse anlam veremedi. İşte 7 Ekim'den itibaren gün gün Trump'ın o açıklamaları...
Dünya gündemine bomba gibi düşen Barış Pınarı Harekatı, 6 Ekim akşam saatlerine doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından yoğun bir şekilde telaffuz edildi. Görüşmeden saatler sonra Beyaz Saray, Suriye'den çekileceklerini söylerken 9 Ekim Çarşamba günü Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla operasyon başladı. Beyaz Saray'ın ilk açıklamasından bu yana Trump ve ABD cephesinden kafaları karıştıran ve birbiriyle tutmayan birçok açıklama yapıldı. İşte o tutarsız ifadeler...
7 EKİM PAZARTESİ - ÇIKMAMIZ GEREKİRDİ
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.
Trump, "Uzun yıllardır Suriye'deyiz. Suriye'deki görev kısa vadeli olmalıydı. Girip, çıkmamız gerekirdi." ifadesini kullandı.
Trump sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim. ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.
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7 EKİM PAZARTESİ - KÜRTLERE MUAZZAM PARA ÖDENDİ
Öğlen saatlerinde Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump "ABD'nin yıllar önce Suriye'de 30 gün kalması gerekiyordu. Biz kaldık ve görünürde amacı olamayan bir muharebeye gitgide daha derinden battık. Ben Washington'a geldiğimde, DEAŞ bölgede gemi azıya almıştı. DEAŞ halifeliğini çarçabuk yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Buna çoğu Avrupa'dan binlerce DEAŞ savaşçısını yakalamamız da dahil. Ama Avrupa onları geri istemedi, "Sen onları elinde tut ABD" dediler. Ben de dedim ki "HAYIR, size büyük iltimas geçtik ve şimdi bizden onları devasa bedelle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için sizindir. Gene dediler ki "HAYIR", her zamanki gibi ABD'nin NATO'nun, ticaretin, her şeyin "kerizi" olduğunu sandılar. Kürtler bizimle birlikte savaştı, ama bunu yapmaları için onlara muazzam para ödendi, donanım verildi. Onlar on yıllardır Türkiye ile savaşıyorlar. Bu savaşta neredeyse 3 yıl beklemede kaldım. Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi. BİZİM YARARIMIZA OLAN YERDE SAVAŞACAĞIZ VE SADECE KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi bu işe çözüm bulmalılar. Hepsi de DEAŞ'tan nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil uzaktayız ve yakımızda bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yine hezimete uğratırız" dedi.
7 EKİM PAZARTESİ - TÜRK EKONOMİSİNİ MAHVEDERİM
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'den küstahça tehdit etti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Akşam saatlerinde Donald Trump gelen baskıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım). Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı. Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür."
7 EKİM PAZARTESİ - OBAMA'NIN BİZİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUM
ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir paylaşım geldi! Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaştı.
Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi..
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