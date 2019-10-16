Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "PKK, DAEŞ'tan daha kötü" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye hakkındaki bugün bir başka açıklama daha yapmıştı.

"BENİM SORUNUM DEĞİL"

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin konuşan Trump, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir." dedi.

"MELEK DEĞİLLER"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller" yorumunda bulundu.