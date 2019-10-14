Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.10.2019 05:37
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 05:48

Başkanı Trump, 'nin '' manipülasyonunu "skandal" olarak nitelendirdi

Başkanı , Amerikan haber kanalı 'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü ların yer aldığı görüntüleri sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

ABC'nin manipülasyonunu skandal olarak nitelendirdi

Batı basınında 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, Trump, 'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. 'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ "SURİYE'DE KIYIM" DİYE SUNDULAR
Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü ların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında 'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump, ABC'nin 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonunu "skandal" olarak nitelendirdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri