Trump'ın mektubuna vatandaşlardan efsane yanıt: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz

ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.







TEPKİ YAĞDI

Söz konusu küstah mektuba sosyal medyadan da tepki yağdı. Kullanıcılar, Trump'ın mektubu için 'Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz' yorumunu yaptılar.



İşte o yorumlar:













