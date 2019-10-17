Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 12:37

Trump'ın mektubuna vatandaşlardan efsane yanıt: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz

Başkanı tarafından Başkan 'a gönderilen mektup 'da çöpe atıldı. Söz konusu olan küstah mektup, Twitter'da da gündem oldu, kullanıcılar ABD'ye tepki yağdırdı.

Trump'ın mektubuna vatandaşlardan efsane yanıt

Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektupta, 'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.



TEPKİ YAĞDI
Söz konusu küstah mektuba sosyal medyadan da tepki yağdı. Kullanıcılar, Trump'ın mektubu için 'Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz' yorumunu yaptılar.

İşte o yorumlar:






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTrump'ın mektubuna vatandaşlardan efsane yanıt: Birileri mektup yazmış, biz tarih yazıyoruz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri