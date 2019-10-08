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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 15:53

Trump'tan açıklaması!

'nin Barış Pınarı harekatı çalışmalarının ardından küstah açıklamalar yapan Başkanı , "Erdoğan 'da konuğum olacak" dedi.

'nin sınırındaki tehdidi yok etmek için Fırat'ın doğusunda yapmaya hazırlandığı operasyon çalışmalarının ardından skandal açıklamalarda bulunan Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan 'da konuğum olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'de, "Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek. Türkiye NATO'nun önem bir üyesidir" mesajını paylaştı.

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