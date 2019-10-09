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  • 09.10.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 23:40

Başkanı Trump'tan flaş itirafı!

Son dakika haberine göre Başkanı Trump, direkt ifadesini kullanarak eski Başkan 'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan flaş PKK itirafı!

Başkanı , YPG için doğrudan ifadesini kullanarak, " döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, bugün Beyaz Saray'da, kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını da "en kötü hata" olarak nitelendirdi.

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