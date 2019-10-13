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  • 14.10.2019 03:07
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 03:07

Başkanı Trump'tan Avrupa'ya çağrısı

Başkanı , Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan tutuklularını geri alma çağrısında bulundu. Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Avrupa'ya DEAŞ çağrısı

Başkanı , Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.



AVRUPA GERİ ALMIŞ OLMALIYDI
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

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