ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.
AVRUPA GERİ ALMIŞ OLMALIYDI
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.
Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.