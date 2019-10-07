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  • 07.10.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 20:49

Trump'tan itiraf gibi paylaşım! "Kürtlerle değil ile iş tuttuk"

ABD Başkanı 'tan itiraf gibi bir paylaşım geldi! Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın " döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi 'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaştı.

Trump'tan itiraf gibi paylaşım! Kürtlerle değil...

ABD Başkanı , eski Başkan Barack döneminde ABD'nin 'deki Kürtlerle değil, ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

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